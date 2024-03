Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Denzlingen: Autoreifen samt Felgen aus Garagen entwendet - Zeugen gesucht hier: Weitere Diebstähle

Freiburg (ots)

Wie der Polizei nun bekannt geworden ist, kam es auch am 29.02.2024, zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr, in der Hindenburgstraße in Denzlingen zum Diebstahl vom Autoreifen samt Toyota Alufelgen im Wert von rund 5000 Euro.

Im Weiteren wurde aus einer benachbarten Tiefgarage ebenfalls ein Radsatz mit Pirelli-Reifen auf Skoda Alufelgen im Wert von rund 1500 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

...........

Erstmeldung:

Am Mittwoch, 28.02.2024, zwischen 4:30 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Berliner Straße in Denzlingen zu Diebstählen von Autorädern.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in die dortigen Einzelgaragen und entwendeten daraus jeweils vier Reifen mit den dazugehörigen Alufelgen.

Der Diebstahlschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Garagen waren vermutlich nicht abgeschlossen.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem Tatzusammenhang aus.

Bislang ist unklar, wie die Täterschaft die Räder abtransport hat. Es ist davon auszugehen, dass diese ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell