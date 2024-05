Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jährige beleidigt Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Eine 36 Jahre alte Frau beleidigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.05.2024) unter anderem aus einer ausfahrenden S-Bahn heraus mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof. Während die drei Beamten des Bundespolizeireviers einen 27-Jährigen am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofes ansprachen und auf das bestehende Rauchverbot hinwiesen, wurden sie von einer vorbeilaufenden 36 Jahre alten italienischen Staatsangehörigen mehrfach verbal beleidigt. Die Beschuldigte stieg kurz danach in eine S-Bahn in Richtung Bietigheim-Bissingen ein und soll die Einsatzkräfte laut Zeugenaussagen aus dem fahrenden Zug heraus nonverbal beleidigt haben. Am Bahnhof Zuffenhausen konnte die 36-Jährige dann schließlich durch eine Streife aus der S-Bahn der Linie S5 verbracht werden, hierbei versuchten mehrere Passagiere des Zuges die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Die in Bietigheim-Bissingen wohnhafte Frau muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell