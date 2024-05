Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Bundespolizisten nehmen mutmaßlichen Taschendieb am Stuttgarter Hauptbahnhof fest

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag (04.05.2024) nahmen Beamte der Bundespolizei Stuttgart einen 36-jährigen mutmaßlichen Taschendieb fest. Gegen 22:40 Uhr informierte der Zugbegleiter eines ICEs von Mannheim nach Stuttgart die Bundespolizei darüber, dass der 36-jährige staatenlose Tatverdächtige dabei beobachtet worden sei, wie er das Smartphone einer 22-Jährigen entwendet haben soll. Eine aufmerksame Zeugin machte daraufhin die Geschädigte und den Zugbegleiter auf den Diebstahl aufmerksam. Die alarmierten Beamten trafen den mutmaßlichen Täter am Hauptbahnhof Stuttgart an und konnten diesen vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden ein Smartphone und weitere, nicht dem Tatverdächtigen zuzuordnende Gegenstände aufgefunden. Ob diese Gegenstände möglicherweise anderen Diebstählen zugeordnet werden können, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls erließ und in Vollzug setzte.

