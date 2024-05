Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jähriger bedroht und beleidigt 21-Jährigen

Kornwestheim (ots)

Am gestrigen Montag (06.05.2024) bedrohte und beleidigte ein 38-Jähriger einen 21 Jahre alten Mann in einer S-Bahn in Richtung Bietigheim-Bissingen und am Bahnhof Kornwestheim. Der 38 Jahre alte türkische Staatsangehörige fuhr am gestrigen Tag gegen 23:10 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Bietigheim-Bissingen und soll dabei mehrfach in dem Zug herumgeschrien haben. Nachdem der 21 Jahre alter Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Mann laut Zeugenaussagen bat leiser zu sein, soll der in Stuttgart wohnhafte Beschuldigte den jungen Geschädigten mehrfach verbal beleidigt und bedroht haben. Beim Ausstieg am Kornwestheimer Bahnhof sollen die beiden Männer dann auch in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein, wobei der 21-Jährige sein 17 Jahre älteres Gegenüber laut bisherigen Ermittlungen zu Boden bringen und festhalten konnte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort antreffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell