BPOLI S: Zeugen gesucht: Mitarbeiter bedroht und bespuckt

Süßen (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung eines 15-jährigen Mädchens ist es am gestrigen Mittwochmorgen (03.07.2024) am Bahnhof in Süßen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die Jugendliche gegen 07:45 Uhr am Bahnsteig auf, als sie von einem bislang unbekannten Täter unsittlich an der Brust berührt und bedrängt wurde. Im Anschluss soll der ...

