BPOLI S: Nach Auseinandersetzung am Bahnsteig - Reisende beleidigt und Handy beschädigt

Geislingen an der Steige (ots) - Am vergangenen Sonntagabend (30.06.2024) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 17-Jährige in einem Regionalzug auf Höhe Geislingen an der Steige. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die Jugendliche gegen 19:05 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Friedrichshafen aus in Richtung Plochingen, als sich gegen 20:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann, welcher schwarze kurze Haare, ...

