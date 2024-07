Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 17-Jährige sexuell belästigt

Geislingen an der Steige (ots)

Am vergangenen Sonntagabend (30.06.2024) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 17-Jährige in einem Regionalzug auf Höhe Geislingen an der Steige. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die Jugendliche gegen 19:05 Uhr zunächst mit einem Regionalzug von Friedrichshafen aus in Richtung Plochingen, als sich gegen 20:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann, welcher schwarze kurze Haare, ein arabisches Erscheinungsbild und einen Bart gehabt haben soll, zu ihr setzte. Im Laufe der Fahrt sprach der Mann die 17-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen mehrfach an und kam ihr auch körperlich immer näher, indem er auf seinem Sitz in ihre Richtung rückte. Nachdem die Reisende dem Mann verbal zu verstehen gegeben haben soll, dass sie dies nicht wünsche, soll der Täter seine Hand gegen den Willen der Reisenden auf deren Oberschenkel gelegt und sie dabei angeschaut haben. Die 17-Jährige sprach den Mann bisherigen Ermittlungen zufolge daraufhin auf sein Verhalten an und verließ den Sitzplatz. Wo der Täter, welcher zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke, einem weißen Oberteil, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein soll, den Zug verließ ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

