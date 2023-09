Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit einem E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 23.40 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Blutprobe entnommen.

Am Mittwoch gegen 23.40 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim ein E-Scooter-Fahrer auf.

Der 25-jährige Northeimer befuhr die Graf-Otto-Straße in Northeim. Bei der Kontrolle gab der 25-Jährige an, dass er am Abend zwei Bier getrunken hatte.

Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

In der Northeimer Dienststelle wurde beim Northeimer eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell