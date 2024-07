Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Erfolgreiche Vermisstensuche; Einbruch

Reutlingen (ots)

Betzingen (RT): Durch gefährliche Fahrweise verunglückt

Auf der B28 hat sich am Dienstagabend ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignet. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 36-jähriger Audi-Lenker die Bundesstraße aus Richtung Tübingen kommend. Um einen anderen Pkw zu überholen, wechselte er auf Höhe des Industriegebiets West von der rechten auf die linke Fahrspur. Eine nahende Fahrbahnverengung im Zusammenhang mit einer Baustelle zwang den Audifahrer, den Überholvorgang abrupt abzubrechen. Dazu scherte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit knapp hinter einem anderen Pkw wieder auf die rechte Spur ein. Um nicht ins Heck dieses Wagens zu prallen, versuchte der 36-Jährige danach erneut, den Fahrstreifen zu wechseln, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Baustellenabsperrung sowie die Mittelleitplanke. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch dürfte der entstandene Sachschaden mehrere 10.000 Euro Euro betragen. Der Unfallverursacher sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. (gj)

Hayingen (RT): Brand in Zeltlager

Zu einem Brand in einem Zeltlager im Bereich der Grillstelle Gieselwald an der L249 zwischen Hayingen und Oberwilzingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war bei der Polizei die Meldung über ein brennendes Küchen- sowie ein angrenzendes Aufenthalts- bzw. Speisezelt eingegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte sich aus unbekannter Ursache eine Stoffhalterung für Küchenutensilien von der Wand des Küchenzelts gelöst haben und auf einen zum Erwärmen eines Topfes eingeschalteten Gasbrenner gefallen sein. Das Feuer griff in der Folge auf das Küchenzelt sowie ein angrenzendes Gemeinschaftszelt über. Die von einem Betreuer mittels Feuerlöschers begonnenen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen anrückte, fortgesetzt. Zudem kühlten die Feuerwehrleute die in der Nähe stehenden Gasflaschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Bis auf ein Kind und zwei Betreuer befanden sich zum Ausbruch des Feuers keine Teilnehmer des Zeltlagers auf dem Gelände. Weitere Zelte waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rd)

Eningen (RT): Auffahrunfall mit verletztem Pkw-Lenker

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen auf der Eninger Steige leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 6.10 Uhr mit einem Audi A 4 die L 380 bergabwärts in Richtung Eningen. Kurz nach der Erddeponie musste ein vorausfahrender Fiat-Lenker verkehrsbedingt abbremsen. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in das Heck des Punto. Dessen 20 Jahre alter Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Während der Bergung der Autos musste die Steige halbseitig gesperrt werden. Kurz nach 7.30 Uhr war sie wieder frei befahrbar. (ms)

Filderstadt (ES): Erfolgreiche Suche nach Vermisster

Nach einer vermissten Seniorin haben mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesucht. Gegen 22 Uhr wurde das Fehlen der Dame aus einem Seniorenheim in Bernhausen durch das dortige Personal festgestellt. Nach der an Demenz erkrankten und auf Gehhilfen angewiesenen Vermissten wurde in der Folge intensiv gesucht. Gegen 1.10 Uhr wurde sie von einer Streifenwagenbesatzung im Bereich des S-Bahnhofs Bernhausen wohlbehalten angetroffen und wieder in das Seniorenheim gebracht. (md)

Wendlingen (ES): Mülleimerbrand

Zu einem brennenden Mülleimer sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend zu einer Schule in der Waldstraße ausgerückt. Gegen 21.40 Uhr wurde hier eine brennende Mülltonne gemeldet, die in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. An der Mülltonne entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Polizeirevier Nürtingen aufgenommen hat. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. (md)

Hochdorf (ES): Pkw-Lenkerin bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Hochdorf erlitten. Ein 31-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit einem Sattelzug auf der K 1207 von Roßwälden herkommend unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 63 Jahre alte Peugeot-Fahrerin nach links abbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit verringerte. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Kemnater Gewerbegebiet ereignet. Ein 31-Jähriger befuhr kurz vor 17 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die Zeppelinstraße in ortsauswärtiger Richtung. An der Kreuzung mit der Hagäckerstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 47 Jahre alten Honda-Lenkerin. Die Frau prallte in die rechte Seite der A-Klasse, sodass sich eine Beifahrerin in dem Wagen des Unfallverursachers leichte Verletzungen zuzog. Die 29-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Der Honda musste abgeschleppt werden. Der Mercedes blieb zunächst fahrbereit. (ms)

Ostfildern (ES): Bei Frontalkollision verletzt

Zu einer Frontalkollision zweier Pkw ist es am Dienstagnachmittag auf der L 1192 auf Höhe von Nellingen gekommen. Gegen 15.20 Uhr geriet ein 85 Jahre alter Mann mit seinem VW auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort wohl ungebremst und frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen. Dabei wurden beide Personen derart verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden mussten. Die Autos, an denen der Sachschaden auf jeweils rund 10.000 Euro geschätzt wird, wurden abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Maschine in Brand geraten

Eine Rundballenpresse ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, im Gewann Loh in Brand geraten. Vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen sowie einer Überhitzung fing das Arbeitsgerät während dem Pressen von Strohballen Feuer. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannte die Maschine vollends aus. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 25.000 Euro belaufen. (mr)

Bisingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Bisingen. Kurz nach 17 Uhr wollte eine 25-jährige BMW-Lenkerin von der Otto-Hahn-Straße nach links auf die bevorrechtigte L 391 einbiegen. Nachdem sie an der Einmündung wohl zunächst angehalten hatte, erkannte sie beim Anfahren einen von rechts kommenden Laster, weshalb sie erneut stoppte. In der Folge kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW eines 23-Jährigen. Dieser hatte noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Beim Unfall wurden beide Personen verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum. Den Gesamtschaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf circa 35.000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte, aus Richtung Grosselfingen heranfahrende Lkw-Lenker wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): In Sportheim und Lagerraum eingebrochen

Ein Einbrecher hat von Montag auf Dienstag auf einem Endinger Sportgelände in der Alte Balinger Straße sein Unwesen getrieben. Zwischen 23.30 Uhr und 18.35 Uhr beschädigte der Unbekannte ein Garagentor und gelangte so in einen Lagerraum, den er nach Stehlenswertem durchsuchte. Zudem verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem angrenzenden Sportheim. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell