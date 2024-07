Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlicher greift nach Körperverletzung auch Bundespolizei an

Bielefeld (ots)

Einen besonders renitenten 16-Jährigen haben Bundespolizisten am Samstagabend (20. Juli) aus dem Verkehr gezogen. Der Detmolder hatte in einem Bus einem 19-Jährigen die Nase blutig geschlagen. Am Hauptbahnhof hinzugerufene Bundespolizisten nahmen den aggressiven Jugendlichen in Gewahrsam. Er sperrte sich gegen die Mitnahme zur Wache und wurde unter fortwährenden Beleidigungen gefesselt. Im Gewahrsamsbereich trat er nach den Beamten. Nachdem er sein Gemüt etwas abgekühlt hatte, wurde der mit 1,37 Promille alkoholisierte 16-Jährige an seinen Vater übergeben.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell