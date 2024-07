Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Getränk gestohlen - 53-Jähriger wehrt sich gegen Bundespolizei-Kontrolle

Dortmund (ots)

Gestern Abend (21. Juli) entwendete ein Mann in einer Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof Ware. Hinzugerufene Bundespolizisten durchsuchten ihn, womit er jedoch nicht einverstanden war.

Gegen 20:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl. Vor Ort gab der Ladendetektiv gegenüber den Beamten an, dass er über die Überwachungskameras beobachtet habe, wie der 53-Jährige eine Getränkedose aus dem Regal entnommen und diese anschließend in seinem Hosenbund verstaut habe. Dann habe der Mann den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter habe den Verdächtigen angesprochen und in die Diensträume geführt. Trotz Aufforderung händigte der polnische Staatsbürger kein Ausweisdokument aufs Die Polizisten durchsuchten den Mann nach weiterem Stehlgut. Dagegen wehrte er sich jedoch, versuchte sich zu entfernen und schlug wild mit den Armen um sich. Daraufhin fixierten die Einsatzkräfte den Mann, welcher dann versuchte sich loszureißen.

Die Uniformierten fesselten den Wohnungslosen und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Wenig später fanden die Beamten die polnische Identitätskarte des Mannes auf. Diese fertigten Lichtbilder von ihm und nahmen dessen Fingerabdrücke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell