BPOL NRW: Drei Festnahmen am Wochenende - Bundespolizei verzeichnet erfolgreiche Einsätze

Gleich dreimal klickten die Handschellen am Wochenende in Köln: Nach einer Festnahme nach Ladendiebstahl am Freitag, gingen den Beamten der Bundespolizei am Sonntag zwei weitere Männer ins Netz.

19.07.: Gegen 19:00 Uhr wurden die Beamten über einen Diebstahl in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs in Kenntnis gesetzt. Ein 27-jähriger soll dort eine Duftflasche im Wert von 136 Euro entweder haben. Nachdem die Identität des Algeriers festgestellt wurde, durchsuchten die Beamten ihn. Neben zwei Scheren, welche sich in der Umhängetasche des Mannes befanden, konnten sie diverses weiteres Stehlgut aus mindestens drei weiteren Filialen auffinden. Die Uniformieren nahmen den 27-jährige Wohnungslose wegen Diebstahls mit Waffen sowie Diebstahls in vier weiteren Fällen vorläufig fest und führten ihn dem polizeilichen Gewahrsam zu. Die Ermittlungen zu weiteren Geschädigten und der gesamten Schadenshöhe dauern an.

21.07.: Um 03:03 Uhr trafen Beamte einen 30-Jährigen nach einer wechselseitigen Körperverletzung an. Als sie ihn den Diensträumen zur weiteren Durchführung von strafprozessualen Maßnahmen zuführten, leistete der Mann Widerstand und sperrte sich. Die Einsatzkräfte brachen den Widerstand und verbrachten ihn auf die Wache. Der Dienstgruppenleiter entschied, den Polen zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zuzuführen. Ein Polizist zog sich eine Schürfwunde zu, blieb jedoch dienstfähig. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstands.

Auch um 16:34 Uhr wurde die Unterstützung der Beamten bei einem Fahrtausschluss aus einem ICE benötigt: Da die Einsatzkräfte die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei feststellen konnten, führten sie ihn der Dienststelle zu. Die Identitätsfeststellung offenbarte Erstaunliches: -4- Haftbefehle und -1- Untersuchungshaftbefehl. Die Staatsanwaltschaften Dresden, Leipzig und Kassel suchten den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Raubes, Körperverletzung sowie des besonders schweren Fall des Diebstahls. Zudem verfügt der Marokkaner über keinen gültigen Aufenthaltsstatus. Nach Rücksprache mit der Landespolizei nahmen die Beamten der 41-Jährige fest. Sie vollstreckten die Haftbefehle und führten die Person der Justizvollzugsanstalt Köln zu. Insgesamt muss der Gesuchte nun eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, 2 Monaten und 2 Wochen absitzen.

