Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlauer Klauer - nicht auf Dauer

Aachen (ots)

Nach Diebstahlsermittlung durch Bundespolizei klaut dreister Dieb unverzüglich weiter

Am 20.07.24 reist ein 34-jähriger Algerier ohne Fahrausweis mit dem ICE aus Belgien kommend ein. Da er sich nicht ausweisen kann, wird er wegen unerlaubter Einreise und Erschleichen von Leistungen mit zur Dienststelle der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof genommen. Dort wird nach Abgleich seiner Fingerabdrücke eine Aufenthaltsermittlung wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls festgestellt. Später soll der Mann dann zur Landesaufnahmestelle nach Gießen weiterreisen. Wenige Minuten darauf wird in einer Drogerie am Bahnhof ein Diebstahl mit flüchtigem Täter gemeldet. Die Beschreibung passt auf dem soeben entlassenen Mann. Als Versteck diente das WC im Regionalexpress auf Gleis 3. Das kannten die Bundespolizisten aber auch schon und brachten den 34-Jährigen erneut zur Dienststelle. Stehlgut war ein Parfüm mit einem Verkaufswert von 39,99 EUR. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der unbelehrbare Dieb zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell