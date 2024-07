Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Polizeiauto aus Wut beschädigt - Bundespolizisten stellen 24-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (21. Juli) trat und schlug ein junger Mann am Recklinghäuser Hauptbahnhof gegen ein Dienstfahrzeug. Bundespolizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verhinderten die Flucht des Verdächtigen.

Gegen 14:15 Uhr vernahmen Bundespolizisten außerhalb der Wachräume am Hauptbahnhof Recklinghausen ein lautstarkes Streitgespräch. Als ein Beamter aus dem Fenster sah, beobachtete er, wie ein junger Mann wutentbrannt auf ein Dienstfahrzeug zu rannte und mit Anlauf gegen die Beifahrertür trat. Anschließend schlug er mit seiner Faust gegen den Seitenspiegel. Dabei schrie dieser lautstark. Ein Begleiter des italienischen Staatsbürgers, welcher sich im Nachhinein als dessen Vater (48) herausstellte, hielt diesen am Oberkörper fest. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem Parkplatz und sprachen die drei Männer an. Hierbei zeigte sich der 24-Jährige sehr aufbrausend, kam der Aufforderung, stehen zu bleiben, jedoch nach. Der Recklinghäuser befand sich augenscheinlich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Bei dem weiteren Zeugen handelte sich um den 22-jährigen Bruder des Aggressors. Dieser äußerte, dass der 24-Jährige zuvor Fußball gespielt und dann plötzlich einen Wutanfall bekommen habe. Weitere Angaben machten die Männer aus Recklinghausen nicht.

Die Beifahrertür wies eine große Delle auf und die Spiegelabdeckung war abgerissen, welche am Heck des Fahrzeuges am Boden lag. Durch den Schlag wurden die Halterungen der Abdeckung beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Polizeibekannten ein.

