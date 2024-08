Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Lagerhalle aufgebrochen und Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen Montagvormittag und Donnerstagmorgen aus einer Lagerhalle eines Naturschutzbundes auf dem Gelände der Tompkins-Barracks in der Friedrichsfelder Landstraße mehrere Kettensägen, Freischneider und Äxte. Die Unbekannten hatten zuvor ein Vorhängeschloss aufgebrochen, um in die Lagerhalle zu gelangen. Der Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

