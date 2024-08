Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Kind nach Unfall leicht verletzt

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 19-jähriger Paketzusteller mit seinem Lieferwagen von der Lammstraße in den verkehrsberuhigten Bereich der Hauptstraße. Dabei übersah er um kurz vor 13 Uhr an der Einmündung der Straße einen von rechts querenden 12-jährigen Radfahrer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand streifte der Lieferwagen das Vorderrad des Fahrrads und der Junge kam zu Fall. Durch den Unfall verletzte er sich leicht am linken Bein. Vorsorglich kam das Kind zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell