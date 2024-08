Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Gestern gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der L 597 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-Jähriger und ein 29-Jähriger schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurden. Wie sich herausstellte, fuhr der 33-Jährige mit seinem Toyota die L 597 aus Richtung Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Friedrichsfeld entlang. Infolge nicht den Fahrbahnverhältnissen angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, geriet er ausgangs einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem Sprinter des 29-Jährigen frontal kollidierte. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Sprinter nach rechts in das angrenzende Ackergelände abgewiesen. Der Toyota kam quer zwischen beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Entgegen ersten Erkenntnissen wurden beide Fahrer schwer verletzt und für die weitere medizinische Versorgung in eine Klinik gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs -und Bergungsarbeiten musste die L 597 von 13:00 Uhr bis 15:50 Uhr voll gesperrt werden.

