Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde nun schon zum dritten Mal versucht, bei einer 33jährigen in die Wohnung in Weimar-West einzubrechen. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und konnte durch den Spion noch sehen, wie eine männliche Person wegrannte. Bereits drei Tage zuvor und auch am Sonntag konnten Einbruchsspuren an der Wohnungstür festgestellt werden, einen Zugang zur Wohnung hatten der oder die Täter jedoch zu keiner Zeit, so dass es beim Sachschaden an der Wohnungstür blieb.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell