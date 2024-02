Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Gefährliches Überholmanöver

In Großefehn ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer eines dunklen BMW Kombi war gegen 6.45 Uhr auf der Kanalstraße Süd in Richtung Mittegroßefehn unterwegs und soll dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. In Höhe einer Polsterei überholte er nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Einige Autofahrer mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW-Fahrer mit Auricher Städtekennung fuhr weiter in Richtung Westgroßefehn. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter 04943 925660 zu melden.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Norden ereignet. Zwischen 9.40 Uhr und 10.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Alleestraße in Richtung Stadtmitte und streifte einen weißen Ford Fiesta am Fahrbahnrand. Der Wagen wurde am Außenspiegel beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. An der Örtlichkeit wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Demnach dürfte auch der Außenspiegel des Verursachers sichtlich beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

