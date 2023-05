POL-PDNR: 1.Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 15.05.2023 2.Hamm (Sieg)-Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Betzdorf (ots) - Am Sonntag, den 14.05.2023 um 13:50 Uhr befuhr ein silberner Opel Astra die Steinerother Straße in Betzdorf in Richtung Dauersberg hinter einem dunkelfarbigen Skoda Fabia. In Höhe des Umspannwerks zwischen Betzdorf und Dauersberg hielt das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich an, weswegen der nachfolgende Opel ebenfalls anhalten musste. Der männliche Fahrer des Skoda stieg nun aus und schrie die noch im ...

