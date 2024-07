POL-IZ: 240702.2 Heide: Einbruch in Lagerraum

Horst (ots) - Eine angeblich bewusstlose Person in einem Fahrzeug an einer Kreuzung in Horst entpuppte sich am Samstag als ein Autofahrer, der aufgrund seines Alkoholisierungsgrades am Steuer eingeschlafen war. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Polizei und Rettung rückten in der Nacht zum Samstag gegen 04.45 Uhr an die Kreuzung An der Bundesstraße / Horster Landstraße aus. Dort war ein Mann an der ...

