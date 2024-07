Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240701.5 Horst (Holstein): Am Steuer eingenickt

Eine angeblich bewusstlose Person in einem Fahrzeug an einer Kreuzung in Horst entpuppte sich am Samstag als ein Autofahrer, der aufgrund seines Alkoholisierungsgrades am Steuer eingeschlafen war. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Polizei und Rettung rückten in der Nacht zum Samstag gegen 04.45 Uhr an die Kreuzung An der Bundesstraße / Horster Landstraße aus. Dort war ein Mann an der Ampelanlage in seinem Wagen eingeschlafen und ließ sich nur mühsam durch die Besatzung des Rettungswagens, die zunächst einen Notfall annahm, wecken. Ein schließlich durch eine Streife bei dem 31-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher.

Der Autofahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

