Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240701.2 Itzehoe: Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Rezepten

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag hat die Polizei eine Person dabei erwischt, wie sie in einer Apotheke Medikamente mit einem falschen Rezept erwarb. Dabei stellte sich heraus, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war.

Am Nachmittag informierte eine Apotheke in der Innenstadt die Polizei, nachdem dort eine Person aufgetreten war, um mit einem gefälschten Rezept bestellte Hormonpräparate abzuholen. Wie sich herausstellte, war die Person, biologisch männlich, optisch weiblich, mit der Masche an dem Tag bereits das zweite Mal in Itzehoe aufgefallen. Zur Mittagszeit hatte sie bei Entdeckung erfolgreich die Flucht ergriffen. Zum Sachverhalt ließ sich die Frau nicht ein. Bei ihr fanden die Einsatzkräfte zwei weitere Rezepte, die bereits 2023 zur Einlösung gekommen waren.

Die Beschuldigte wird sich nun wegen der Urkundenfälschung in vier Fällen verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell