POL-IZ: 240627.3 Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Holzdalben in Schleuse

Am 26.06.2024, um 15:50 Uhr, kollidierte das von See kommende Motorschiff "DOLFIJN" mit einem Holzdalben der Mole 1 im Kleinen Vorhafen der Schleuse in Brunsbüttel. Das Schiff lief von der Nord-Ost-Reede die Kleine Südschleuse an. Nach ersten Erkenntnissen hat die Schiffsführung die Strömung des auflaufenden Wassers unterschätzt und touchierte schließlich einen Holzdalben. Am Schiff entstand dabei leichter Farbabrieb. Der Dalben wies nach dem Unfall einen leichten Schaden auf. Die Schadenhöhe ist unbekannt. Das Schiff durfte die Fahrt ohne Auflagen fortsetzen. Eine Seeunfallanzeige wird gefertigt.

