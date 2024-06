Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240627.1 Hohenlockstedt: Versuchter Einbruch in Imbiss - Zeugen gesucht

Hohenlockstedt (ots)

In der Nacht vom 25.06.2024 auf den 26.06.2024 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss in der Kieler Straße. Unbekannte rissen zwischen 22:50 Uhr bis 03:10 Uhr einen Insektenschutz vom rückwärtig gelegenen Fenster ab und hebelten mehrmals erfolglos am Fensterrahmen. Ein Eindringen ins Gebäude gelang den Tätern nicht. Der angerichtete Schaden beträgt 500 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821-6020 melden.

Jochen Zimmermann

