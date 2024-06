Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240626.1 Itzehoe: Frau leistet Widerstand

Itzehoe (ots)

Am Abend des 25.06.2024 um 21:55 Uhr kam es vorab zu einer Köperverletzung am Lübscher Kamp. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung bespuckte und beleidigte die 30-Jährige Beschuldigte die Einsatzkräfte, sodass die Polizisten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich die betrunkene Beschuldigte mit aller Kraft und beleidigte wiederholt die Polizeibeamten. Während der Fahrt zum Revier attackierte die Itzehoerin erneut einen Beamten und fügte ihm eine Bissverletzung am Arm zu. Im Gewahrsam beschädigte die Dame zusätzlich eine Matratze. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei der Frau an. Die Beschuldigte wird sich in einem Verfahren wegen der vorangegangenen Körperverletzung sowie des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

