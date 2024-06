Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240624.2 Lunden: Verletzter Beamter nach Widerstand

Lunden (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes am Sonntag wegen einer verwirrten männlichen Person auf dem Lundener Friedhof hat ein Beamter eine nicht unerhebliche Verletzung erlitten. Er ist längerfristig nicht dienstfähig.

Gegen 11.30 Uhr rückten mehrere Einsatzkräfte in die Wilhelmstraße zum dortigen Friedhof aus. Hier beleidigte und belästigte ein offensichtlich verwirrter Mann die Friedhofsbesucher und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Bei Eintreffen der Beamten sprang der Beschuldigte aus einem Gebüsch, nahm Angriffshaltung ein und drohte den Polizisten. Letztlich griff der 31-Jährige die Einsatzkräfte an. Diese setzten einen Diensthund sowie Pfefferspray ein, was den Dithmarscher jedoch unbeeindruckt ließ. Letztlich gelang es jedoch, den polizeilich Bekannten zu Boden zu bringen und trotz erheblicher Gegenwehr zu fesseln. Dabei zog sich ein Beamter eine Fraktur an der Hand zu und musste sich in der Folge einer Operation unterziehen.

Der Widerständler, der offenbar nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, kam schließlich auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses. Er wird sich strafrechtlich wegen seines Verhaltens verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell