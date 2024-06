Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240621.1 Itzehoe: Sachbeschädigung durch Anzünden

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend haben Unbekannte in Itzehoe einen Sperrmüllcontainer in Brand gesetzt und damit einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 23.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in der Brunnenstraße ein Sperrmüllcontainer in Flammen aufgegangen war. Zunächst brannte nur ein Teil des Inhalts, im Verlauf kam es jedoch zu einem Vollbrand. An dem Müllbehältnis, an einem Fenster des angrenzenden Hochhauses sowie an einer dort installierten Lampe entstanden Schäden.

Eine Selbstentzündung des Mülls erscheint unwahrscheinlich, so dass die Polizei nun nach Zeugen sucht, die Hinweise auf den Verursacher des Feuers geben können. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

