Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240620.2 Heide: Berauschter Mann leistet Widerstand

Heide (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Hilflosigkeit hat ein Mann in Heide am gestrigen Tag Widerstand geleistet. Final kam der 44-Jährige in ein Krankenhaus, weil er nicht gewahrsamsfähig war.

Gegen 17.10 Uhr erhielten Beamte den Auftrag, in die Berliner Straße zu fahren, weil dort eine männliche Person immer wieder auf die Straße laufen sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Heider, der merklich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand und blutende Verletzungen aufwies. Auf dem Weg zum Streifenwagen verhielt sich der verwirrte Betroffene zunächst ruhig, später wechselte seine Stimmung jedoch und er wollte das Fahrzeug wieder verlassen. Die Polizisten brachten den Beschuldigten zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der 44-Jährige leistete daraufhin erheblichen Widerstand und trat einen Beamten, der unverletzt blieb. Auf dem Polizeirevier pustete der 44-Jährige 1,86 Promille, unter Drogeneinfluss stand er vermutlich zudem. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und ein Rettungswagen brachte den Heider in ein Krankenhaus.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Widerstandes verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell