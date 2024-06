Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240624.1 Heide: Mann schlägt Kind - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Nach einer Körperverletzung am vergangenen Samstag in einem Heider Schnellrestaurant sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität eines Mannes geben können, der einen Jungen geschlagen hat.

Gegen 14.35 Uhr hielt sich eine Frau mit ihrer Familie bei Burger King in der Vogelweide auf. Ihr Sohn spielte im Außenbereich des Restaurants in einem Spielturm mit einem fremden Mädchen. Offenbar gerieten die Kinder in Streit und kamen schließlich schreiend aus dem Spielgerät. Der 5-Jährige hatte eine gerötete Wange, das Mädchen eine Bissverletzung. Sie lief in den Imbiss, während der Junge zu seiner Mutter ging. Während er auf dem Schoß der Anzeigenden saß, kam eine männliche Person, vermutlich der Vater des Mädchens, auf die beiden zu und schlug das Kind ins Gesicht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte mit seiner Familie in einem silberfarbenen Bus, vermutlich einem VW-Bus, mit Meldorfer Kennzeichen davon. Der 5-Jährige trug eine leichte Verletzung davon, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn vor Ort.

Laut der Mutter des Geschädigten war der Mann kräftig und etwa 48 Jahre alt. Er hatte einen Kinnbart und besaß eine Glatze, sprach fließend Deutsch und trug eine Sonnenbrille und ein grünes T-Shirt der Marke Hummel. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

