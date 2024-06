POL-IZ: 240625.1 Itzehoe: Mann leistet Widerstand

Itzehoe (ots) - Am Donnerstagabend haben Unbekannte in Itzehoe einen Sperrmüllcontainer in Brand gesetzt und damit einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz nach 23.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in der Brunnenstraße ein Sperrmüllcontainer in Flammen aufgegangen war. Zunächst brannte nur ein Teil des Inhalts, im Verlauf kam es jedoch zu einem ...

