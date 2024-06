Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240626.2 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am frühen Morgen des 26.06.2024 um 03:10 Uhr ereignete sich ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft am Coriansberg. Anwohner meldeten einen lauten Knall. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Unbekannte mit einem Schlagwerkzeug auf eine Scheibe des Geschäfts eingewirkt haben. Hierbei beschädigten sie das Sicherheitsglas nicht unerheblich. Ein Einschlagen gelang den Tätern allerding nicht. Die Melder sahen anschließend mehrere Personen vom Tatort in Richtung Holzkamp flüchten, wo sie die Flucht mit einem dunklen PKW in Richtung Hindenburgstraße fortsetzten. Das Einbrechertrio beschrieben die Anrufer als dunkel gekleidet. Eine Person soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Eine sofortige Fahndung verlief nicht erfolgreich. Der Schaden beim Juwelier beträgt 1.000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 0481 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell