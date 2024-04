POL-VER: +++Unfallzeugen gesucht+++

PI Verden/Osterholz (ots) - - Bereich LK Verden: Pkw landet im Vorgarten Kirchlinteln - Glücklicherweise ohne schlimmere Folgen blieb ein Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in der Ortschaft Holtum-Geest. Gegen 0:15 Uhr befuhr eine 26jährige Fahrerin aus Kirchwalsede mit ihrem Pkw die Holtumer Dorfstraße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Hecke und die Steinmauer ...

mehr