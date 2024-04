Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Jugendlicher klaut Pkw und flüchtet vor der Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Ein 14-Jähriger aus Verden beschäftigte gestern und heute die Polizei Verden. Er hatte bereits am Donnerstag eine Daimler-B-Klasse mit Verdener Kennzeichen von einem Verwandten geklaut und war damit in der Stadt und der Umgebung unterwegs. Als Beamte der Polizei Verden den Jugendlichen stoppen wollten, flüchtete dieser mit riskanten Fahrmanövern vor der Polizei.

Heute, gegen 11 Uhr, trafen sie das Fahrzeug im Müllerskamp an. Der 14-Jährige flüchtete erneut mit rücksichtslosen und riskanten Fahrmanövern. In der Waterloostraße gefährdete er einen entgegenkommenden, bislang unbekannten Pkw und beschädigte dabei einen Zaun. Im Verlauf der Flucht beschädigte er zudem in der Salzstraße eine Hecke.

Bei der Fahndung nach dem Pkw waren neben Streifenwagen auch mehrere zivile Fahrzeuge eingesetzt. Gegen 12 Uhr konnte der Daimler abgestellt aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fahrzeug wies diverse Unfallschäden auf.

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte aus Gefährdungssituationen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 14-Jährigen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell