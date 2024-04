Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.04.2024

- Bereich LK Verden:

Pkw landet im Vorgarten

Kirchlinteln - Glücklicherweise ohne schlimmere Folgen blieb ein Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in der Ortschaft Holtum-Geest. Gegen 0:15 Uhr befuhr eine 26jährige Fahrerin aus Kirchwalsede mit ihrem Pkw die Holtumer Dorfstraße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Hecke und die Steinmauer eines Grundstücks. Die Fahrerin und ihr 25jähriger Beifahrer konnten nahezu unverletzt aus dem Pkw aussteigen. Der Renault twingo soll laut Zeugen sogar kurz Feuer gefangen haben, welches durch schnelles Eingreifen von Zeugen, die der Ortsfeuerwehr angehören, gelöscht werden konnte. Die aufnehmenden Beamten der Polizei Verden hielten als Unfallursache eine überhöhte Geschwindigkeit für wahrscheinlich, schlossen jedoch auch eine Beeinträchtigung berauschender Mittel nicht aus, so dass der Unfallfahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 7.000,- Euro.

Temposünder unter Drogeneinfluss

Achim - Am Samstagmittag wurde durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Achim im Bereich der Straße Fuhrenkamp in Achim-Borstel eine Geschwindigkeitsmessung mittels Lasermessgerät durchgeführt, wo eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt. Gegen 11:25 Uhr wurde eine Mercedes A-Klasse mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 km/h gemessen. Bei der Kontrolle des 35jährigen Fahrers aus Oyten wurde eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein durchgeführter Urintafeltest erbrachte ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Betroffenen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Bereich LK Osterholz-Scharmbeck:

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Grasberg - Am Samstagabend führte ein 39jähriger aus Grasberg seinen Audi A4 unter dem Einfluss von Alkohol. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Auto bis zu der Wohnanschrift des Mannes verfolgt, weil er Fahrauffälligkeiten festgestellt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest durch Beamte der verständigten Polizei Osterholz ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,6 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Hambergen - Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 32jähriger Osterholzer, den die Beamten des PK Osterholz am frühen Sonntagmorgen mit seinem VW Passat auf der Bremer Straße in Hambergen kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ohne Führerschein unterwegs

Lilienthal - Am Samstagabend kontrollierten die Beamten des PK Osterholz einen 21jährigen Hamburger auf der Seeberger Landstraße. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Beifahrer konnte einen Führerschein vorlegen und die Fahrt fortsetzen. Gegen den Fahrzeugführer wird jetzt ermittelt.

Ins Haus geschlichen und Schmuck erbeutet

Lilienthal - Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Lilienthal. Ein unbekannter Täter betrat das Wohnhaus vermutlich durch die unverschlossene Seiteneingangstür, durchsuchte unbemerkt die Räumlichkeiten und entwendete Goldschmuck im Wert von ca. 20.000,- EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter Tel. 04298-465660 zu melden.

