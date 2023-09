Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Alsenz (ots)

Am Montag, dem 18.09.2023, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Alsenz ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Der bisher nicht bekannte Fahrer eines hellen Pkw, eventuell grau oder weiß, befuhr die Hauptstraße aus Richtung Obermoschel in Richtung Oberndorf. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Smart auf. Die Kollision war so heftig, dass der Smart mehrere Meter auf den Bürgersteig verschoben wurde. Daher ist anzunehmen, dass auch der Unfall verursachende Pkw einen erheblichen Schaden im Bereich der Fahrzeugfront, vermutlich rechts, davontrug.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 mit der Polizeiinspektion Rockenhausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell