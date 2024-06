Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240627.2 Itzehoe: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein angehalten

Itzehoe (ots)

Am 25.06.2024 um 13:55 Uhr kontrollierte eine Streife einen PKW in der Edendorfer Straße. Nach seinem Führerschein gefragt, entgegnete der 45-jährige Fahrer, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Im Rahmen der Kontrolle der Verkehrstauglichkeit des Autofahrers stellten die Einsatzkräfte ferner Hinweise fest, dass der Lägerdorfer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Beschuldigten an. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagten sie ihm. Der Wagen verblieb am Kontrollort. Der Fahrer wird sich in einem Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Kombination mit dem Führen eines Autos unter berauschenden Mitteln verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

