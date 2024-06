Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240628.1 Heide: Brandstiftung an Heider Schule - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 28.06.2024 um 00:22 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Brandlegung am Schulzentrum Heide Ost in der Friedrich-Elvers-Straße - ein Brandmelder im Gebäude löste zu diesem Zeitpunkt aus. Die Polizei sucht nach Zeugen. Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen vor Ort ein aufgehebeltes Fenster eines Lehrerzimmers fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte vermutlich einen Monitor im Lehrerzimmer in Brand setzten. Infolgedessen kam es zu einer starken Qualmentwicklung, die die Feuerwehren Heide und Süderholm bekämpften. Es kam durch die Brandlegung zu einem nicht unerheblichen Gebäudeschaden, dessen Höhe noch nicht abschließend bestimmt werden kann. Am Tatort sicherten Beamte Spuren und entdeckten frische Reifenspuren. Es ist davon auszugehen, dass der/die Täter ein Fahrrad als Fortbewegungsmittel nutzte/n. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und beschlagnahmte den Brandort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481-940 melden.

Jochen Zimmermann

