BPOLD-B: Schleusung auf der Autobahn 12 aufgedeckt

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - In der Nacht zu Samstag soll eine unbekannte Person in der S-Bahn, zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Warschauer Straße, einen 31-jährigen Letten geschlagen sowie mit einer Glasflasche attackiert und verletzt haben. Gegen 1:30 Uhr soll in der S-Bahn der Linie S3, ein bislang unbekannter Tatverdächtiger dem lettischen ...

mehr