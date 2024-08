Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, körperliche Auseinandersetzung, Zeugenaufrufe

Reutlingen (ots)

Pkw überschlagen

Ein Verkehrsunfall, der sich Freitagnacht auf der Schieferstraße ereignet hat, führte zu einer teilweisen Straßensperrung. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 0.40 Uhr in seinem Smart fortwo auf der Schieferstraße / B 28 in Richtung Metzingen. Im Bereich der Überführung der Sondelfinger Straße geriet das Fahrzeug wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit außer Kontrolle. In der Folge fuhr das Fahrzeug gegen den Bordstein, kam ins Schleudern und prallte gegen das Brückengeländer. Zudem überschlug sich der Smart mehrfach. Der Fahrer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro. Der Schaden am Brückengeländer kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Pfullingen (RT): Kradlenker bei Unfall schwerverletzt

Am Freitagabend, gegen 17.50 Uhr, hat sich auf der L382 zwischen Sonnenbühl-Genkingen und Pfullingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Kraftrad, HONDA, die Stuhlsteige in absteigender Richtung und kam im Bereich einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Krad wurde hierbei hinter eine dort angebrachte Steinschlagschutzmauer geschleudert. Der Kradlenker verletzte sich hierbei schwer. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Krad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend ist es in Metzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.30 Uhr befuhr eine 78-Jährige mit ihrem PKW der Marke Suzuki die Kelternstraße in Richtung Amtäckerstraße. An der Kreuzung Kelternstraße/Traubenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 32-jährigen Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge kam die Radfahrerin zu Fall. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Dettingen an der Erms (RT): Quadfahrer verunfallt

Ein 36-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der K 6712 ereignet hat, stand jetzt schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 18.50 Uhr auf seinem Quad aus Richtung Neuhausen kommend in Richtung Dettingen und überholte hierbei einen Pkw. Während des Überholvorganges verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die dortige Böschung. In der Folge wurde der 36-Jährige von seinem Quad abgeworfen. Sein Fahrzeug kam kopfüber auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls an der Unfallstelle. Das verunfallte Quad musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Tätliche Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es in der Kornstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach Mitternacht waren Mitarbeiter einer sich dort befindlichen Gaststätte gerade dabei Aufräumarbeiten durchzuführen, als sich drei bislang unbekannte männliche Personen aus Richtung des Marktplatzes näherten. Aus der Gruppe der drei Unbekannten kam es zunächst zu Pöbeleien gegenüber den Gaststättenmitarbeitern. Als diese die Personen aufforderten weiterzugehen eskalierte die Situation und die Unbekannten traktierten die Gaststättenmitarbeiter mit Tritten und Faustschlägen. Eine bislang Unbekannte Passantin schritt noch deeskalierend in die Situation ein. Im Anschluss flüchteten die Angreifer in Richtung Schlachthausstraße. Die Gaststättenmitarbeiter wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Einer der Verletzten wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere die bislang unbekannte Passantin, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kirchheim unter 07021/5010 in Verbindung zu setzen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Freitagabend, gegen 17.00 Uhr, hat sich in Wendelsheim ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem PKW der Marke KIA die Schwarzwaldstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung K6938 und fuhr in den sich nach dem Ortsausgang befindlichen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie eine sich bereits im Kreisverkehr befindliche 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers der Marke Taizhou. Beim Versuch auszuweichen kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge und die 17-Jährige kam zu Fall. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 650 Euro.

Hechingen (ZAK): Missglücktes Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem VW-Crafter die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Brielhof schloss er auf mehrere Fahrzeuge auf, die sich hinter einem langsamer fahrenden PKW mit Anhänger befanden. Nachdem die vor ihm fahrenden Fahrzeuge bereits zum Überholen angesetzt hatten, entschloss er sich ebenfalls den langsamer fahrenden PKW mit Anhänger zu überholen und scherte auf den linken Fahrstreifen aus. Vermutlich übersah er hierbei einen sich auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Volvo V90 eines 28-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Volvo nach links in die Leitplanke abgewiesen und kam nach circa 50 Metern zur Unfallendstellung. Der VW-Fahrer sowie dessen Mitfahrer im Alter von 46 und 39 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Volvo-Fahrer sowie dessen 23-jährige Beifahrerin zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Volvo musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle über den Verzögerungsstreifen vorbeigeleitet werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Hechingen unter 07471/98800 in Verbindung zu setzen.

Straßberg (ZAK): Gestürzte Fahrradfahrer

Zwei Radfahrer sind am Freitagabend gegen 18.15 Uhr kurz nacheinander verunfallt. Die beiden 13 und 16 Jahre alten Jungen befuhren die Alte Steige in Richtung Straßberg und kamen wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer scharfen Linkskurve zu Fall. Beide Fahrradfahrer zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Die Blessuren des 13-Jährigen waren so schwer, dass er vom Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 16-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte überstellt.

Bisingen (ZAK): Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagabend, um 21.00 Uhr, hat sich auf der B27 von Tübingen in Fahrtrichtung Balingen auf Höhe der Anschlussstelle Bisingen-Nord ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 26-jährige Lenkerin eines BMW kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überfuhr in der Folge die Gegenfahrbahn und kam schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die 26-Jährige mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell