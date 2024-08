Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße ist zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, war ein Unbekannter in der Zeit von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, durch ein Fenster in das Gebäude gelangt und hatte die Räume und das Mobiliar durchsucht. Den ersten Erkenntnissen nach stahl er mehrere hochwertige Uhren, Taschen und Sonnenbrillen. Der Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Lenningen (ES): Motorradfahrer alleinbeteiligt schwer gestürzt

Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, mit seiner Honda auf der B 465, Gutenberger Steige, verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er beim Befahren der Gefällstrecke Richtung Gutenberg im Bereich einer Kurve zu nahe an den Straßenrand und stürzte. Durch den Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. (gj)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In das Gebäude eines Sportvereins in der La Souterrainer Straße ist ein Unbekannter am Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montagmorgen, 8.45 Uhr, gelangte der Einbrecher über eine Türe ins Gebäude. Dort brach er mehrere Türen auf, um in den Verwaltungsbereich zu gelangen, aus dem er neben einer Musikbox und einem älteren PC auch einen geringen Bargeldbetrag mitgehen ließ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

