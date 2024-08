Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Kindergärten, Wohnhäuser und Gaststätte; Verkehrsunfälle; Betrunkene und teils unter Drogen stehende Autofahrer; Diebe geschnappt

Reutlingen (ots)

In Kindergarten eingebrochen

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, in den Kindergarten in der Straße Riedgraben eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum drang der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf eine Geldkassette mit einem geringfügigen Bargeldbetrag, die er komplett entwendete. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt mit geschätzten 500 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Radlerin verunglückt

Eine Radlerin ist am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich der Fauserhöhe verunglückt. Nach jetzigen Erkenntnissen kam sie mit ihrem Mountainbike offenbar aufgrund eines Fahrfehlers ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer von dem asphaltierten Weg ab, worauf sie stürzte. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen werden musste. (ak)

Bad Urach (RT): Betrunkener Autofahrer aus Verkehr gezogen

Ein 33-jähriger Autofahrer musste nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag seinen Führerschein abgeben. Der Fiat-Lenker befuhr kurz nach 0.30 Uhr die B28 in Richtung Reutlingen. Im Bereich der Anschlussstelle zur Dettinger Bleiche geriet er auf die Gegenfahrspur, wo ein entgegenkommender Streifenwagen abbremsen und ausweichen musste. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Autofahrers ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Mannes. Ein entsprechender Test lieferte einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Zudem stellten die Beamten einen Unfallschaden an der Front des Fiat fest. Wie sich bei einer anschließenden Überprüfung herausstelle, war der Wagen im Bereich der Einmündung Stuttgarter-/Seltbachstraße zuvor offenbar leicht mit einem Baum kollidiert. Die Einsatzkräfte stellten dort das vordere Kennzeichen des Fiat sicher. Der 33-Jährige musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (rd)

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Seracher Straße ist zwischen Samstag, 27.07.24, und Sonntag, zehn Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich in dieser Zeit gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort suchte er nach Stehlenswertem. Was genau entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (rd)

Esslingen (ES): Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Seitenstraße in Berkheim ist im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag eingebrochen worden. Die Tat wurde am Sonntagnachmittag, um 15 Uhr, entdeckt. Nach dem Aufbrechen einer Kellertür war der Täter in das Gebäude gelangt, wo er eine weitere Tür aufhebelte und anschließend die Wohnräume durchwühlte. Mit Schmuck und einem Paar Sportschuhe entkam der Eindringling unerkannt. Der von ihm hinterlassene Sachschaden dürfte rund 3.000 Euro betragen. (ak)

Köngen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein noch unbekannter Täter ist im Lauf des Wochenendes in ein Wohnhaus in der Spitalgartenstraße eingebrochen. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte er sich zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr, Zutritt ins Gebäude, wo er das Mobiliar nach Stehlenswertem durchsuchte. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ak)

Nürtingen (ES): Radfahrer angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Schlesierstraße ist am Sonntagabend ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 82-jährige Ford-Lenkerin wollte gegen 17.50 Uhr von der Schlesierstraße nach links in den Enzenhardtplatz abbiegen, wobei sie den Vorrang des entgegenkommenden Radlers missachtete. Bei der anschließenden Kollision wurde der 36-Jährige von seinem Rad geschleudert. Beim Sturz auf die Straße erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. (ak)

Lenningen (ES): Mutmaßliche Diebe geschnappt

Gegen drei Beschuldigte im Alter von 22, 23 und 30 Jahren ermittelt derzeit der Polizeiposten Lenningen nach einem Diebstahl aus einem Pkw, der sich am Sonntagabend in Oberlenningen ereignet hat. Die drei Männer stehen im Verdacht, gegen 19.30 Uhr aus einem im Bereich des Schönbühlwegs unverschlossen abgestellten VW-Bus zwei Smartphones und Kopfhörer gestohlen zu haben. Nachdem der Geschädigte den Standort der Smartphones verfolgt und die Polizei alarmiert hatte, nahm eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim die drei in einer Bahn sitzenden Verdächtigen wenig später am Bahnhof in Owen vorübergehend fest und stellte dort auch das Diebesgut sicher. Die drei Männer sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (ak)

Filderstadt (ES): Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Restaurant in der Echterdinger Straße eingebrochen. Kurz vor ein Uhr gelangten die Täter durch die Beschädigung eines Fassadenelements im Bereich eines Fensters ins Innere des Restaurants. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde daraus nichts entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

Frickenhausen (ES): Kradfahrer gestürzt

Leicht verletzt wurde ein Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag auf der Frickenhäuser Straße im Ortsteil Tischardt ereignet hat. Eine 71-Jährige war kurz vor elf Uhr mit ihrem Nissan Micra auf der K1240 von Kohlberg herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung in die vorfahrtsberechtigte Frickenhäuser Straße nach links einbiegen. Dazu hielt sie auch an, wobei jedoch ihre Fahrzeugfront in die Vorfahrtstraße hineinragte. Der 49 Jahre alte Motorradfahrer, der mit seiner 125er Honda auf der Frickenhäuser Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs war, leitete daher eine Vollbremsung ein, wobei er allerdings sein Motorrad überbremste, sodass das Vorderrad blockierte und er in der Folge auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. (cw)

Großbettlingen (ES): Tablets gestohlen

Mehrere Tablets und ein Notebook hat ein Unbekannter gestohlen, der über das vergangene Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Ortsmitte eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchwühlte im Anschluss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Mit seiner Beute suchte er anschließend unerkannt das Weite, wobei er einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließ. Der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Auf rund 35.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 10 verursacht hat. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe von Deizisau am Steuer einnickte und immer weiter nach links in Richtung Mittelleitplanke geriet. Als der Beifahrer dies bemerkte, griff dieser ins Lenkrad, um einen Zusammenstoß mit der Leitplanke zu verhindern. Dadurch kam der Wagen jedoch auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem VW Golf einer 32-Jährigen. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (gj)

Filderstadt (ES): Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine jugendliche Pkw-Lenkerin ist von der Polizei in der Nacht zum Montag auf der B 27 aus dem Verkehr gezogen worden. Anderen Verkehrsteilnehmern war die unsichere Fahrweise der 17-Jährigen aufgefallen, worauf sie die Polizei verständigten. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen konnte die Fahrt schließlich kurz vor der Ausfahrt Sielmingen/Bonlanden stoppen. Bei der Kontrolle der Opel-Fahrerin stellten die Beamten fest, dass diese nicht nur unter dem Einfluss von Drogen stand, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Bei der ebenfalls minderjährigen Beifahrerin konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Darüber hinaus besteht der Verdacht der unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrzeugs. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Fahrzeuglenkerin die Beamten zudem mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Die Fahrerin musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Mädchen wurden jeweils ihren Eltern überstellt. Die 17-Jährige sieht nun unter anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und Beleidigung entgegen. (gj)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgedrängt und geflüchtet

Nach dem Fahrer eines schwarzen VW, vermutlich einem ID4, mit gelber Firmenaufschrift fahndet die Verkehrspolizei Balingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Heselwangen und Streichen ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem auf 40km/h beschränkten Gemeindeverbindungsweg von Heselwangen in Richtung Streichen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als ihm in einer Linkskurve der schwarze SUV ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit so weit auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam, dass der Ford-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Beim Zurücklenken übersteuerte der Fahranfänger seinen Fiesta, der in der Folge über die Fahrbahn hinweg schleuderte, gegen die Waldböschung prallte, sich anschließend überschlug und erst nach knapp 100 Metern auf dem Dach zum Liegen kam. Ohne anzuhalten flüchtete der Fahrer des schwarzen SUV, der bereits zuvor anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen war, in Richtung Heselwangen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Fiesta, an dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Flurschaden dürfte sich ebenfalls auf etwa 2.000 Euro belaufen. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrer nach. (cw)

