LPI-EF: Überschlag mit dem Auto

Sömmerda (ots) - In Sömmerda fuhr ein Mann unter Drogeneinfluss Auto. Der BMW-Fahrer war durch die Straße der Einheit gefahren, als ein Streifenwagen am Dienstagabend auf ihn aufmerksam wurde. Die Beamten hielten das Auto an und führten eine Kontrolle durch. Ein Drogenvortest zeigte bei dem gerade erst 19 Jahre alt gewordenen Fahrer ein positives Ergebnis an. Er wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und erhielt eine Anzeige mit hohem Bußgeld. (MO) ...

