Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahl aus Pkw; Trickdiebstahl durch angebliche Heilerinnen

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzt wurde ein 30-Jähriger, der am Dienstagmorgen in der Helmut-Käppler-Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr gegen sieben Uhr mit seinem Mercedes Citan die L 380 von Lonsingen kommend in Richtung Gächingen, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Nachfolgend überfuhr er einen Radweg und durch einen dahinterliegenden Acker. Auf Höhe des Parkplatzes eines dortigen Einkaufsmarktes knallte der Mercedes mit großer Wucht gegen einen Baum, wodurch der Wagen ausgehebelt wurde und nach rund 30 Metern auf dem Parkplatz aufschlug. Dort fuhr er weiter, bis er mit so großer Wucht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Focus prallte, dass dieser mehrere Meter weit auf die Helmut-Käppler-Straße geschoben wurde, wo beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Beide Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro entstanden war, waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. (cw)

Lenningen (ES): Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb hat zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, sein Unwesen in Oberlenningen getrieben. Der Unbekannte öffnete einen offenbar verschlossenen, mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten Seat, der auf einem Parkplatz in der Amtgasse abgestellt war. Im Inneren des Wagens stieß der Täter auf Geldbeutel samt Inhalt, die er unerkannt mitgehen ließ. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro dürfte ersten Schätzungen zufolge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Stadtmitte entstanden sein. Ein 42-Jähriger befuhr kurz nach zehn Uhr mit einem Lkw die Sirnauer Straße. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge streifte die Seite des Lasters einen auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellten Baucontainer. Beim anschließenden Rangiervorgang wurde der Container gegen eine Hauswand geschoben, an der Sachschaden entstand. Zudem prallte der Container gegen ein angrenzendes Baugerüst, das teilweise einstürzte. Der immer noch mit dem Baucontainer verkeilte Laster soll in der Folge beschleunigt haben und kollidierte mit der Hauswand eines Gebäudes in der Ledergasse. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Bis zur abschließenden Prüfung und Sicherung des Gebäudes durch die Stadt Esslingen sowie das THW können sie bis auf weiteres nicht in das Gebäude zurückkehren. Diesbezügliche Maßnahmen dauern zur Stunde (Stand 17 Uhr) noch an. Das teilweise eingestürzte Gerüst wurde abgebaut. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer, der am Dienstagvormittag mit seiner Triumph gestürzt ist. Der 62-Jährige war gegen 9.50 Uhr auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte diese an der Abfahrt in Richtung Filderstadt-Stetten verlassen. Auf dem Verzögerungsstreifen bremste er aus noch ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer plötzlich so stark ab, dass das Hinterrad der Maschine blockierte, der Biker stürzte und beide in den Grünstreifen rutschten. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an seiner Triumph wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Motorrad wurde nachfolgend abgeschleppt. (cw)

Albstadt (ZAK): Von angeblichen Heilerinnen bestohlen

Zwei Trickdiebinnen haben am Montagnachmittag in Albstadt-Ebingen mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Gegen 14.30 Uhr sprachen die beiden Frauen in der Grüngrabenstraße auf Höhe eines Modehauses eine 62-jährige, russisch sprechende Fußgängerin offenbar in deren Sprache an. Sie versprachen ihr Heilung von allerlei Leiden, wenn sie bereit sei, eine gewisse Zeremonie zu durchlaufen. Dazu gehörte die Übergabe zweier Geldbörsen, worauf sich die 62-Jährige einließ. Dass sich nach der Zeremonie in den Geldbörsen kein Bargeld mehr befand, bemerkte die 62-Jährige erst später. Von den Täterinnen fehlt jede Spur. Eine der Frauen soll etwa 160 cm groß und korpulent gewesen sein. Die zweite war etwa 170 cm groß und hatte dunkle, zu einem Dutt gebundene Haare, dunkle Augen und trug auffallende Ohrringe mit smaragdgrünen Steinen. Hinweise auf die beiden Verdächtigen nimmt das Polizeirevier Albstadt unter 07432/955-0 entgegen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell