Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kleinere Brände - die Polizei ermittelt

Brüggen (ots)

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr hat auf einem Grundstück an der Bruchstraße in Brüggen eine Mülltonne gebrannt. Zeugen hatten kurz zuvor an der Tonne zwei Jugendliche stehen gesehen. Als aus der Tonne Rauch aufstieg, hätten sich diese eilig entfernt. Nach der Beschreibung der Zeugen handelte es sich um zwei Jungen oder junge Männer, beide etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Sie hatten die Köpfe mit Kapuzen bedeckt. Hiweise auf diese verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Bereits anderthalb Stunden vorher waren Polizei und Feuerwehr zu einer Brandstelle gerufen worden. Im Bereich Kaldenkirchener Straße/Hülst in Bracht hatte es einen kleinen Flächenbrand gegeben. Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr war es zu einem Brand auf dem Gelände eines ehemaligen Industriebetriebs gekommen. Auch hier waren die Flammen schnell gelöscht. Auch in diesen beiden Fällen kann beim aktuellen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass die Feuer absichtlich verursacht wurden. Deshalb sind auch für diese Tatzeiten Hinweise auf verdächtige Beobachtungen jeder Art an den jeweiligen Orten hilfreich. /hei (329)

