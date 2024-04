POL-RE: Dorsten: Mann mit Flasche geschlagen - Polizei sucht Opfer

Recklinghausen (ots) - Am 18.04.2024 gegen 01:50 Uhr kam es zu einem Brand an der Kaiserallee 91 in Herten. Ein Pkw in einem Carport fing aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Das Feuer zerstörte den Pkw und das Carport und breitete sich auf eine angrenzende Garage und eine Gartenhütte aus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Überspringen des Feuers auf Wohngebäude erfolgreich verhindern. Insgesamt wurden drei Pkw, ...

mehr