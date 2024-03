Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (303) Mehrere Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (24.03.2024) bis Dienstag (26.03.2024) wurden in Zirndorf (Lkrs. Fürth) sowie mehreren Ortsteilen zahlreiche Graffiti gesprüht. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise.

Wie bereits mit Meldung 298 vom 26.03.2024 berichtet nahmen Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf in der Nacht auf Dienstag zwei junge Männer fest, die im Verdacht stehen zuvor mehrere Graffiti in der Banderbacher Straße in Zirndorf sowie in den Ortsteilen Weiherhof und Banderbach gesprüht zu haben.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun eine Vielzahl weiterer Sachbeschädigungen durch Graffiti bekannt. Die Beamten prüfen einen möglichen Tatzusammenhang und bitten hierfür auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Sonntagabend (24.03.2024) wurden an folgenden Örtlichkeiten Schmierereien hinterlassen: Banderbacher Straße, Wachendorfer Straße, Weiherhofer Hauptstraße, Hertzstraße, Ohmstraße, Geisleithenstraße

Besprüht wurden unter anderem Verteilerkästen und Laternenmasten.

Die Polizei bittet Zeugen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0 zu melden.

