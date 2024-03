POL-MFR: (301) Herrmann gratuliert Fürth: 20 Jahre in Folge "Sicherste Großstadt in Bayern" (26.03.2024 PM 92b/2024)

Zirndorf (ots) - In der Nacht von Montag (25.03.2024) auf Dienstag (26.03.2024) sprühten zunächst unbekannte Täter mehrere Graffiti in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf nahmen noch in der Nacht zwei Tatverdächtige fest. Ein Anwohner in der Banderbacher Straße meldete sich gegen 02:30 Uhr in der Nacht beim Notruf der Polizei. Der Mann ...

