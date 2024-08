Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Vor Kontrolle geflüchtet; Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Bad Urach (RT): Seniorin bei Verlassen eines Busses schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Seniorin beim Aussteigen aus einem Bus am Donnerstagnachmittag in Bad Urach erlitten. Ein 62-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit dem Linienbus in der Stuttgarter Straße unterwegs. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr der Mann an der Haltestelle bei der Blumenstraße zunächst weiter. Da drei Fahrgäste jedoch aussteigen wollten, riefen sie ihm zu, dass er anhalten solle. Daraufhin bremste der Busfahrer stark ab und öffnete die hintere Tür. Im Anschluss stiegen zwei Personen aus. Als eine 78-Jährige ebenfalls das Fahrzeug verlassen wollte, schloss der Fahrer die Tür, wodurch die Seniorin zu Boden stürzte. Der 62-Jährige erkundigte sich zunächst kurz nach der Gestürzten, fuhr im Anschluss jedoch weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Gegen den Busfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. (ms)

Ostfildern (ES): Drei Personen bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Drei Personen sind bei einem Wohnungsbrand in einer Anschlussunterbringung am Donnerstagmittag in der Parksiedlung leicht verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Hochparterrewohnung des Mehrfamilienhauses in der Parkstraße das Feuer ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnte im Anschluss ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Zwei Bewohner zogen sich beim Sprung aus einem Fenster im ersten Stock leichte Verletzungen zu. Zudem erlitt ein Mann eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Rettungskräften am Einsatzort. Da das Gebäude im Anschluss nicht mehr bewohnbar war, wurden die Bewohner von der Stadt Ostfildern in Ersatzunterkünften untergebracht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat am Freitagmorgen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Neuhausen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 14 Jahre alter Motorrollerfahrer hat am Donnerstagabend versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Kurz vor 18 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung drei Kleinkrafträder aufgefallen, die im Bereich der Einmündung Esslinger-/Plieninger Straße, von einem Feldweg kommend in Richtung der Straße unterwegs waren. Als sie wohl nach dem Erkennen der Einsatzkräfte wendeten und auf dem Feldweg davonfuhren, sollten sie kontrolliert werden. Ohne die Anhaltezeichen zu beachten, flüchteten sie an einer Kreuzung in unterschiedliche Richtungen. Der 14-Jährige fuhr in der Folge mit dem Roller über die Feldwege auf die Plieninger Straße, wo sich die Streifenwagenbesatzung auf Höhe einer Tankstelle vor das Zweirad setzte. Dieses prallte nach Abschluss des Überholvorgangs leicht gegen das Heck des Einsatzfahrzeugs, worauf der offenbar unverletzt gebliebene Fahrer davonrannte. Er konnte nach wenigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 14-Jährige, der nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Am Roller und am Streifenwagen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Das Zweirad wurde zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. (rd)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Rennradfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich derzeitigen Ermittlungen zufolge am Donnerstagnachmittag auf der Möhringer Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Soweit bislang bekannt ist, dürfte ein 59-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Möhringer Straße unterwegs gewesen sein, wobei er auf Höhe der Hausnummer 22 vermutlich stürzte. Helfer, die den Unfall selbst nicht beobachtet hatten, verständigten den Rettungsdienst, der den Schwerverletzten zur intensivmedizinischen, stationären Behandlung ins Krankenhaus brachte. Die Polizei wurde nicht hinzugezogen und der Sachverhalt erst nachträglich beim Polizeirevier Filderstadt angezeigt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Durch seine Fahrweise ist ein 27-Jähriger am frühen Freitagmorgen mit seinem E-Scooter einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen auf der Wilhelmstraße aufgefallen. Gegen 2.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Fahrer, wobei ihnen gleich deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille, weswegen er eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mg)

Schömberg (ZAK): Lkw beim Abbiegen umgekippt

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der L 435 beim Abbiegen auf die Seite gekippt. Ein 62-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit einem sogenannten Abrollkipper auf der Landstraße von Deilingen herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. An der Einmündung zur K 7134 wollte er nach links in Richtung Schörzingen abbiegen. Hierbei geriet sein Lastwagen mit den linken Rädern auf die schräg verlaufende Umrandung der dortigen Verkehrsinsel. Aufgrund des hohen Schwerpunkts des mit Stroh und Mist beladenen Lasters sowie vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Lkw auf die rechte Seite. Im Anschluss blieb er auf der Schutzplanke liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 50.000 Euro. Über die Höhe des Schadens an der Leitplanke und dem Fahrbahnbelag liegen noch keine Erkenntnisse vor. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Weiterhin waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit mehreren Fahrzeugen vor Ort gekommen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des verunglückten Lasters musste die Einmündung für mehrere Stunden bis 18 Uhr gesperrt werden. (ms)

