Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Radfahrer verlässt verletzt die Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(sls) Auf der Herforder Straße in Enger kam es Montagnachmittag (29.7.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Radfahrer plötzlich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ sein beschädigtes Rad zurück. Nach Angaben der Unfallbeteiligten und Zeugen befuhr eine 51-Jährige aus Enger die Herforder Straße gegen 17.50 Uhr in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung der Kesselstraße fuhr plötzlich ein bis dahin unbekannter Radfahrer plötzlich von rechts auf die Fahrbahn. Trotz eines Bremsmanövers der Mitsubishi-Fahrerin konnte diese den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer schleuderte in die Windschutzscheibe und anschließend auf den Boden.

Anschließend entfernte sich der Fußgänger trotz Verletzungen und ohne sich um den Unfall zu kümmern in Richtung Hagenstraße (Maiwiese). Da schwerwiegende Verletzungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen beim verletzten Radfahrer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde sofort eine Nachsuche eingeleitet.

Noch während der Suche und der Unfallaufnahme erschien der Radfahrer einige Zeit später wieder an der Unfallstelle, um sich um das Fahrrad und weiteren Habseligkeiten zu kümmern. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Polen, der anschließend zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an Mitsubishi und Fahrrad wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Herforder Straße kurzfristig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell